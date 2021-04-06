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​В России увеличивается заболеваемость британским штаммом коронавируса

81 человек заразился британским штаммом COVID-19 в России

​В России увеличивается заболеваемость британским штаммом коронавируса
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На сегодня в нашей стране выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса, а также шесть — южноафриканским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью газете "Известия" главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, ведь все случаи заражения - завозные», — отметила главный санитарный врач страны.

«Если в ряде европейских стран 60-70 процентов всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее», — пояснила глава ведомства.

По словам врача, сейчас в мире число случаев заражения этими двумя штаммами все возрастает. В частности, по ее словам, заражаемость увеличивается в Европе, Азии, Южной Америке и Африке.

Также собеседница отметила, что помимо британского и южноафриканского, сейчас в России еще более 20 штаммов с другими мутациями. Исследователи оценивают их значимость.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 79, комментариев: 0
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