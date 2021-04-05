Сельчане Юргинского района будут лечиться в комфортных условиях

В Тюменской области продолжается установка новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Современные ФАПы открыты в сёлах Володино и Лабино Юргинского района. В них будут получать медицинскую помощь 750 человек, в том числе более 100 детей, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Пункты оборудованы всем необходимым: устроено электро-, водо- и теплоснабжение, установлено необходимое сантехническое оборудование, кабинеты приёма, процедурный и смотровой, помещения для хранения лекарственных средств, зона ожидания. Здесь есть все необходимое – от портативных анализаторов для определения холестерина, уровня сахара и гемоглобина крови до электрокардиографов, спирометров, дефибрилляторов и специальных холодильников для хранения вакцин.

«В фельдшерско-акушерском пункте местные жители смогут не только измерить давление, сдать анализ на сахар, сделать электрокардиограмму. Также здесь по графику будут принимать выездные бригады узких специалистов и проходить профилактические осмотры и диспансеризация», – отметил главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №11» Алексей Белов.

Стоит отметить, что строительство фельдшерско-акушерских пунктов позволяет обеспечивать население медицинской помощью шаговой доступности, а также оказывать первичную медпомощь жителям отдаленных сел.