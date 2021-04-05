В селе Болдырево начал работать медицинский пункт

В Абатском районе состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Его возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение» в селе Болдырево. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь будет оказываться и жителям двух близлежащих деревень - Сысоева и Берендеева.

«Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в ФАПе имеется все необходимое оборудование: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для экспресс-диагностики сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, пульсоксиметр, УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха помещений», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Благодаря реализации нацпроекта, все ФАПы оснащены также современной компьютерной техникой. Скоро их подключат к Интернету, что позволит использовать возможности телемедицины: проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам Областной больницы №4.