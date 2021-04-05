Замгубернатора Владимир Сысоев работал в Ялуторовском районе и Заводоуковском городском округе

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев в понедельник, 5 апреля, работал в Ялуторовском районе и Заводоуковском городском округе. Во время визита он провел рабочую встречу с руководством АО «Комбинат строительных материалов» и совещание, на котором обсуждались проблемные вопросы рынка труда муниципальных образований и подготовка к реализации новых федеральных мер по трудоустройству безработных граждан.

Так, в регионе планируется продолжать бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям и субсидирование найма для трудоустройства безработных, рассказали в пресс-службе областного департамента труда и занятости населения.

В совещании приняли участие директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов и руководитель регионального центра компетенций Герман Прочный. Владимир Сысоев подчеркнул, что вопросы обеспечения занятости жителей в муниципальных образованиях Тюменской области находятся на особом контроле регионального правительства, и обозначил приоритетные направления для реализации комплекса мер по восстановлению численности занятого населения в текущем году.

Что касается АО «Комбинат строительных материалов», здесь под руководством сотрудников регионального центра компетенций стартовал пилотный проект в рамках национального проекта «Производительность труда». Реализованные мероприятия позволили увеличить суточную выработку завода на десять процентов.