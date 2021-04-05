В Тюменской области снизилась заболеваемость наркоманией

В 2020 году в Тюменской области общая заболеваемость наркоманией снизилась с 189,2 человек до 161,0 человек на 100 тыс. населения. Это – результат реализации региональной «Антинаркотической программы», принятой в 2018 году. На профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в прошлом году было направлено 94 млн рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Итоги реализации государственной программы Тюменской области «Антинаркотическая программа» в 2020 году обсуждали на заседание антинаркотической комиссии Тюменской области. Мероприятие провел губернатор Александр Моор, передает пресс-служба главы региона.

Всего в прошлом году в регионе выявлено 2 566 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, сократилось на 5,5 процента. На заседании также отметили, что в основном сбыт наркотических средств осуществляется преступными группами.

«Прокурор области призвал участников заседания еще раз детально проанализировать ситуацию, чтобы в ближайшее время выработать эффективные методы работы и преломить негативную тенденцию. Губернатор Александр Моор поддержал данное предложение», - отметили в пресс-службе главы региона.