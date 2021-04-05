Губернатор ХМАО объяснила коммунальщикам, как надо работать

Губернатор Югры Наталья Комарова потребовала отмыть и продезинфицировать дворы городов и поселков Югры. Задание было озвучено во время очередного заседания оперативного штаба.

«Как только вы отведете воду и просушите дворы, улицы и тротуары, сразу же нужно выходить на дезинфекцию, на мойку. Отмыть улицы и продезинфицировать их!» — поручила губернатор.

Также губернатор отметила увеличение жалоб на уборку снега и затопленные улицы в большинстве муниципалитетов. Глава региона разделила мнение жителей и призвала подчиненных принимать меры по наведению порядка оперативнее.

«Я дала поручение просчитать затраты муниципалитетов на уборку снега и сравнить их с затратами на те работы, которые вы сейчас вынуждены выполнять по отбору воды, образовавшейся от таяния неубранного и невывезенного снега», — сказала Наталья Комарова.