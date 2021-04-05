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​Дудь и наркотики: общественники опять возбудились

Интервью журналиста Юрия Дудя просят проверить на пропаганду наркотиков

​Дудь и наркотики: общественники опять возбудились
lenta.ru

Небезызвестная общественница, по совместительству государственный и политический деятель Екатерина Мизулина выступила с очередной любопытной инициативой. Пользуясь своим служебным положением (она возглавляет «Лигу безопасного интернета» в нашей стране), Мизулина обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД на одно из интервью Юрия Дудя, где по мнению, неравнодушного члена Общественной палаты, прослеживается пропаганда наркотиков.

Как пишет РБК, Мизулина прокомментировала свой поступок ТАСС: «Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо».

Кроме того, ранее Лига безопасного интернета в лице все той же Мизулиной уже пожаловалась на музыканта Моргенштерна, который «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

Что думает по этому поводу сам Дудь, пока не ясно. РБК ждет комментариев ка кот видеоблогера, так и от МВД.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 462, комментариев: 1
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 15:30
дудь всегда говорит что наркотики зло. походу мизулина сама перекурила

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