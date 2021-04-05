70 процентов пациентов покупают лекарства, руководствуясь собственным опытом

На российском фармацевтическом рынке представлено около 45 противовирусных препаратов российского и зарубежного производства. В 2020 году продажи отечественных лекарственных средств в этом сегменте выросли до 92%.Эксперты считают, что такие показатели говорят о растущей лояльности покупателей к продукции российских фармацевтических компаний.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в марте 2020 года, более 70% наших соотечественников выбирают лекарства, основываясь на личном опыте. Еще около 25% покупателей руководствуются советами врачей.

Терапевты и оториноларингологи придерживаются единой позиции: вопреки расхожему мнению, что грипп и ОРВИ «проходят сами за неделю», эти заболевания нужно лечить. Главная опасность респираторных вирусных инфекций кроется в осложнениях, к которым они могут приводить.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире грипп переносят около 10% взрослых и до 30% детей. Тяжелее всего болезнь протекает у детей, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Однако нередки случаи, когда осложнения возникают у абсолютно здоровой молодежи. И смертность довольно высока: она колеблется от 300 до 645 тысяч человек в год.

Основными возбудителями ОРВИ считаются вирусы гриппа А и В, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы и парагриппы. При этом большинство противовирусных препаратов эффективны в отношении только определенных вирусов. Лекарственных средств широкого спектра действия на рынке не так много. Один из таких препаратов — Ингавирин, который производит отечественная компания «Валента Фарм». Это одно из самых популярных средств, причем как среди пациентов, так и среди врачей: по подсчетам аналитиков «Альфа ресерч и маркетинг», каждый четвертый житель нашей страны отдает предпочтение именно Ингавирину.

Противовирусная эффективность препарата основана на механизме действия молекулы имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты. Она регулирует систему интерферонового ответа и активирует систему врожденного иммунитета, которую подавляют попавшие в организм вирусы гриппа и ОРВИ. Кроме того, лекарственное средство имеет выраженный противовоспалительный эффект, что снижает риски развития осложнений на фоне вирусной инфекции.

Препарат Ингавирин назначают для лечения ОРВИ и гриппа на всех стадиях заболевания. Он показан и как мера экстренной профилактики после контакта с зараженным человеком и в период роста сезонных эпидемий респираторных инфекций.

Доверие врачей и покупателей объясняется еще и наличием у препарата доказательной базы. «Валента Фарм» провела ряд клинических исследований с участием почти двух тысяч человек, в том числе детей в возрасте от трех лет. Двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые испытания показали, что Ингавирин сокращает период лихорадки и продолжительность болезни, снижает выраженность катаральных симптомов и интоксикации. Препарат относится к четвертому, минимальному классу токсичности по ГОСТ 12.1.007-76.

Исследования лекарственного средства проводятся с 1997 года. Ингавирин изучали в ведущих научных центрах России и Австрии. На основе полученных данных был опубликован мета-анализ — инструмент, который считается «золотым стандартом» в доказательной медицине. По данным РКИ (Реестра разрешений на проведение клинических исследований), продукт компании «Валента Фарм» прошел шесть испытаний, тогда как ближайшие конкуренты, «Арбидол» и «Кагоцел», всего по два.

Ингавирин внесен в список стандартов и клинических рекомендаций по лечению тяжелых и осложненных форм гриппа, а также включен в реестр жизненно важных лекарственных препаратов и международную систему классификации лекарственных средств ВОЗ (код АТХ — J05AX21).