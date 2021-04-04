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В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги

В Москве на похороны таксиста приехали десятки его коллег

В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги
фото: pixabay.com

Молодого жителя Москвы подозревают в убийстве VIP-таксиста – парень 19 лет много раз ударил водителя ножом. Инцидент произошел 26 марта. По информации следственного комитета, причиной жестокой расправы стало разногласие из-за конечной стоимости поездки.

«В настоящее время подозреваемый 2002 года рождения задержан, в ходе допроса молодой человек полностью признал вину. Задержанному предъявлено обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как сообщает крупный YouTube-канал «Столица Мира», посвященный работе в такси, убитым оказался Сергей Палывода. Его похоронили несколько дней назад на Ново-Люберецком кладбище, проститься приехали родственники и коллеги мужчины. У Сергея остались жена и двое детей.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 463, комментариев: 0
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