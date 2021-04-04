В Москве на похороны таксиста приехали десятки его коллег

Молодого жителя Москвы подозревают в убийстве VIP-таксиста – парень 19 лет много раз ударил водителя ножом. Инцидент произошел 26 марта. По информации следственного комитета, причиной жестокой расправы стало разногласие из-за конечной стоимости поездки.

«В настоящее время подозреваемый 2002 года рождения задержан, в ходе допроса молодой человек полностью признал вину. Задержанному предъявлено обвинение, в ближайшее время ему изберут меру пресечения», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как сообщает крупный YouTube-канал «Столица Мира», посвященный работе в такси, убитым оказался Сергей Палывода. Его похоронили несколько дней назад на Ново-Люберецком кладбище, проститься приехали родственники и коллеги мужчины. У Сергея остались жена и двое детей.