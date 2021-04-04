Путин, Козловский и Нагиев, по мнению россиян, самые привлекательные в стране

Путин попал в тройку самых красивых мужчин – внешне привлекательным его назвали 18 процентов опрошенных мужчин и 17 процентов женщин. Эти данные опубликовал аналитическая служба сервиса SuperJob.

Отмечается, что в тройку также попали Дмитрий Нагиев и Данила Козловский. Однако большая часть ответов (19 процентов респондентов) пала на вариант «Самый привлекательный мужчина – это я».

9 процентов представителей сильных представителей человечества и 19 процентов женщин заявили, что в России нет красивых мужчин.