Врачи из Тюмени три часа удаляли пенсионерке огромную опухоль из брюшной полости

Тюменские врачи удалили пенсионерке 25-килограммовую опухоль, которая расположилась в брюшной полости. За помощью женщина не обращалась, потому что решила, что она потолстела. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на депздрав региона.

В ведомстве пояснили, что опухоль росла два года. Трехчасовую операцию проводили онкогинекологи Медицинского города, которые во время хирургического вмешательства также удалили новообразование яичника и большую миому матки – их было невозможно обнаружить из-за большого объема опухоли.

«Опухолевое образование было гигантских размеров, у пациентки имелась выраженная сердечно-сосудистая патология, опухоль была связана с петлями кишечника, поэтому риски оперативного вмешательства были крайне высокими», — приводит слова заведующей гинекологическим отделением Медицинского города Марии Кузьменко издание.

Отмечается, что после исследований опухоль оказалась доброкачественной.