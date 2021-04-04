Представители Сбербанка заявили, что говорить о новой волне коронавируса рано

Представители Сбербанка опровергли прогноз о начале третьей волны COVID-19. Ряд СМИ накануне опубликовали данные аналитического сервиса «СберИндекс», которые были расценены как скорое увеличение числа коронавирусных больных в России.

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта «СберИндекс». Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно», – отметили в пресс-службе компании.