Тюменские школьники испытают «Сферум» на себе

Тюменская область стала одним из пилотных регионов страны для запуска российской платформы для школьного образования «Сферум»

«В настоящий момент мы активно тестируем данную платформу в части отработки технологических моментов, в формировании сбоев и минусов, которые выявляются на стадии апробирования образовательной платформы как технического решения. Минпросвещения и Минцифры все замечания, предложения и инициативы внимательно принимают для последующей доработки», - рассказал директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

«Сферум» — часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры, чтобы сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Платформа прошла тестирование в более 1 000 школ 15 субъектов РФ.

«Сейчас платформа позволяет проводить видеоконференции до 100 участников, подключая к уроку как весь класс, так и отдельных учеников. Также есть чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий. Можно создавать закрытые группы сообщества школ, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества. В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей для проведения дистанционных родительских собраний», - рассказали об особенностях «Сферума» в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.