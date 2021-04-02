В воскресенье, 4 апреля, в Тюмени состоится Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Она проходит в рамках Всемирного дня здоровья. Проводит мероприятие городской департамент по спорту и молодежной политики администрации совместно с региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики департамента здравоохранения Тюменской области.

«Оздоровительная прогулка в Тюмени пройдет в воскресенье с 9 до 11 часов от Лыжной базы ДЮСШ №2 (Барнаульская 17/2) по территории экопарка «Затюменский». Основная задача акции – приобщить как можно большее количество людей к здоровому образу жизни и двигательной активности. Участники маршрута здоровья могут бесплатно проверить уровень сахара в крови экспресс-методом, рассчитать индекс массы тела, измерить артериальное давление», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Зарегистрироваться на акцию можно здесь.