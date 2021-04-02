Александр Моор и Владимир Якушев посетили чемпионат России по лыжным гонкам

В пятницу, 2 апреля, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили чемпионат России по лыжным гонкам. Высокопоставленные чиновники посмотрели эстафетные гонки в «Жемчужине Сибири» и приняли участие в церемонии награждения, сообщает пресс-служба главы региона.

«Владимир Якушев проведёт рабочую встречу с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, на которой обсудят развитие лыжного спорта в Уральском федеральном округе», - добавили в пресс-службе.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. Ранее Александр Моор провел встречу с Еленой Вяльбе, на которой стало известно, что финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021-2022 годов состоится в Тюменской области в марте 2022 года.