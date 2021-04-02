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​Александр Моор и Владимир Якушев поболели за лыжников в «Жемчужине Сибири»

Александр Моор и Владимир Якушев посетили чемпионат России по лыжным гонкам

​Александр Моор и Владимир Якушев поболели за лыжников в «Жемчужине Сибири»
Фото: admtyumen.ru

В пятницу, 2 апреля, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили чемпионат России по лыжным гонкам. Высокопоставленные чиновники посмотрели эстафетные гонки в «Жемчужине Сибири» и приняли участие в церемонии награждения, сообщает пресс-служба главы региона.

«Владимир Якушев проведёт рабочую встречу с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, на которой обсудят развитие лыжного спорта в Уральском федеральном округе», - добавили в пресс-службе.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. Ранее Александр Моор провел встречу с Еленой Вяльбе, на которой стало известно, что финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021-2022 годов состоится в Тюменской области в марте 2022 года.


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02 апреля в 16:53, просмотров: 67, комментариев: 0
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