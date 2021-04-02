В Югре в частный детсад пришли следователи после отравления детей

Следователи начали проверку после отравления 17 воспитанников частного детского сада в Нягани.

«По предварительным данным, с 13 по 17 марта 2021 году в одном из частных детских садов зарегистрировано 17 случаев инфекционного заражения детей, часть из которых были госпитализированы. Следователями выясняются соблюдение санитарно-эпидемиологических требований руководством дошкольного учреждения, причины распространения инфекции и иные обстоятельства произошедшего при оказании услуг воспитательного характера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора сообщили, что деятельность частного детского сада ЧДОО «Непоседы» приостановлена на 70 суток. Санврачи выяснили, что в учреждении нарушены требования санитарного законодательства.