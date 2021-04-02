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Минстрой утвердил стоимость квадратного метра в Югре – 52 тысячи рублей

​Средняя рыночная цена жилья в Югре по Минстрою ниже розничной почти на 40 тысяч рублей

Минстрой утвердил стоимость квадратного метра в Югре – 52 тысячи рублей
ampravda.ru

Стоимость квадратного метра в Югре должна равняться 52.501 рублю. Правда речь идет о показателях средней рыночной цене жилой недвижимости, которую утвердил Минстрой на II квартал 2021 г. Она учитывается при расчете размера социальных выплат, предоставляемых из федерального бюджета гражданам на приобретение (строительство) жилья. То есть с итоговой стоимостью квартир – как новостроек, так и вторичного жилья, которую приобретает обычный человек, это имеет мало чего общего, кроме самих денег.

Так, например, согласно данным федерального портала Naydidom.com,

средняя стоимость квадратного метра в Сургуте за последний год выросла на 4 процента и составляет сегодня 91.591 рубль.

Если говорить о средней стоимости жилья (на примере однокомнатных квартир), то выглядит она так.

На первичном рынке – 4 255 033 рублей (-8 %);
На вторичном рынке – 3 816 911 рублей (-4 %).


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Сегодня в 12:57, просмотров: 281, комментариев: 0
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