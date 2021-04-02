На дороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдет массовая проверка водителей на трезвость

Автоинспекторы проверят водителей на трезвость. Сегодня, 2 апреля, Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре будут проверять автолюбителей на наличие алкогольного опьянения. Проверка будет проводиться на дороге федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Проверка направлена на профилактику аварий по вине нетрезвых водителей. Помимо исключения потенциально опасных участников движения, акция должна формировать у водителей навыки дисциплины, осознание собственной ответственности и неотвратимости наказания.