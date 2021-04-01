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​Тюменские соцработники делятся опытом работа с детьми-инвалидами

В Тюмени прошел семинар «Дети-инвалиды и общество»

​Тюменские соцработники делятся опытом работа с детьми-инвалидами
Фото: admtyumen.ru

В детском психоневрологическом доме-интернате Тюмени прошел семинар «Дети-инвалиды и общество». В нем приняли участие 60 специалистов из комплексных центров социального обслуживания, школы-интерната «Горизонт», психоневрологических интернатов, а также члены семей, в которых проживают граждане с инвалидностью, дети-инвалиды.

С докладами выступили преподаватели кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования Тюменского государственного университета и Тюменского областного государственного института развития регионального образования. Был затронут широкий круг вопросов. Специалисты обсудили стереотипы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья, вопросы формирования толерантности, выработки правил общения с инвалидами, семейного воспитания, развитие ресурсного центра по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития.

«В ходе работы семинара его участники ознакомились с проектом «Служба поддерживающей помощи», представленным заместителем директора по социальной работе детского психоневрологического дома-интерната Ольгой Калаевой. Итогом работы стало онлайн-анкетирование по оценке содержания семинара: более 87,5 процента слушателей положительно оценили содержание семинара, четыре процента слушатели высказали готовность участия в мероприятиях в качестве спикера. По окончании семинара участникам вручены свидетельства и кейс с методическими рекомендациями и материалами», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.


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Сегодня в 21:55, просмотров: 148, комментариев: 0
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