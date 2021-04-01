Охране труда тюменцев уделят особое внимание

С 1 апреля в Тюменской области стартовал месячник охраны труда, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда. В рамках акции в регионе состоятся различные мероприятия с участием органов власти всех уровней, профсоюзных организаций, работодателей и специалистов-практиков.

«Департамент труда и занятости населения Тюменской области приглашает всех присоединиться к всемирной акции и призывает органы власти, работодателей, работников и профсоюзы повсеместно провести информационно-разъяснительную кампанию, организовать мероприятия, которые бы послужили созданию здоровых условий труда на рабочих местах, снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний, продвижению культуры и пропаганды безопасного труда. Напоминаем, что все мероприятия должны проводиться с учетом действующих ограничений по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе областного департамента труда и занятости населения.

Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. В этом году он проходит под лозунгом «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис — инвестировать в устойчивую систему управления охраной труда».