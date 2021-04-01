Меняется не только название: в Тюмени начал работать Областной клинический фтизиопульмонологический центр

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжении о переименовании областного противотуберкулезного диспансера в ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр».

«Преобразование в Областной клинический фтизиопульмонологический центр направлено на повышение качества оказания специализированной медицинской помощи населению Тюменской области. Пациентам центра сегодня доступны обширный комплекс дифференциальной диагностики по установлению диагноза заболеваний органов дыхания и средостения, в том числе с применением хирургических методов для верификации диагноза, лечение ВИЧ-инфицированных с оппортунистическими заболеваниями, расширенный спектр исследований на базе бактериологической лаборатории, в скором времени откроется амбулаторный прием врача-пульмонолога и врача-инфекциониста», - объяснили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Начавшиеся обновления позволят расширить возможности диагностики и лечения пациентов, в том числе осуществлять комплексы диагностических и дифференциально-диагностических мероприятий по установлению диагноза у лиц с подозрением на туберкулез, пациентов с заболеваниями органов дыхания и средостения.

«В настоящее время коечный фонд с круглосуточным пребыванием в диспансере составляет 466 коек. Готовится к открытию дифференциально-диагностическое отделение на 60 коек с круглосуточным пребыванием. Из них 30 коек планируется задействовать для диагностики и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими оппортунистическими заболеваниями. В Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре будут введены дополнительные должности врачей инфекционистов и врача-пульмонолога. Материально-техническая база центра располагает всем необходимым для проведения диагностических и лабораторных исследований», - добавили в департаменте.