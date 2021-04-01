Жителям Тюменской области, желающим найти работу, помогут с обучением

В Тюменской области предпринят комплекс мер по восстановлению занятого населения региона. Ход их реализации обсудили на заседании под председательством заместителя губернатора Владимира Сысоева, сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости населения.

Владимир Сысоев призвал приложить все имеющиеся усилия и ресурсы для достижения целевых показателей, поставленных президентом и правительством Российской Федерации. Участники заседания подведены первые итоги реализации плана мероприятий и обозначены основные задачи на предстоящий период.

«Участники заседания совместно с образовательными организациями обсудили вопрос организации обучения граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Главным результатом мероприятий по обучению граждан станет их трудоустройство, а также получение практических знаний и умений, мотивирующих граждан на открытие собственного дела и предпринимательство», - добавили в департаменте.