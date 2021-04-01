Бизнесмены Тюменской области получили возможность оформить микрозайм удаленно

В Тюменской области упростили процедуру получения государственных микрозаймов на развитие бизнеса. Теперь для получения микрозайма Фонда микрофинансирования региона подать документы можно на электронную почту или через систему электронного документооборота «Диадок».

Работа по созданию комфортной для бизнеса среды в регионе ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Фондом микрофинансирования Тюменской области введена возможность удаленного обращения за микрозаймом – документы предоставляются на электронную почту либо через систему электронного документооборота Диадок. В Диадоке можно формировать, отправлять, получать и подписывать электронные документы. Они равносильны бумажным документам с собственноручной подписью. Чтобы вести документооборот через Диадок, нужен сертификат электронной подписи — предпринимателю подойдет тот, которым он подписывает отчетность для Федеральной налоговой службы России», - объяснили в пресс-службе областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Подробная информация об условиях предоставления микрозаймов доступна на сайте Фонда микрофинансирования Тюменской области www.fmf72.ru, по телефонам 8-932-325-50-45, 8(3452)595-045, эл. почте fmfto@iato.ru. Фонд микрофинансирования Тюменской области расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18/2.