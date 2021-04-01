В российских школах стартовал массовый прием заявлений от родителей в первые классы

Сегодня у родителей первоклассников волнительный день – с самого утра идет прием заявлений на сайте Госуслуг от мам и пап, чьи дети в этом году желают познакомиться с букварем. Отметим, время прима заявлений в Сургуте разделили на 2 потока в зависимости от выбора образовательного учреждения:

с 08.00 – заявления в обычные школы;

с 13.00 – заявления в гимназии и лицеи.

Прием продлится до 30 июня включительно.

Ранее руководитель городского департамента образования Ирина Замятина поясняла, что по законодательству, за каждым жилым домом должна быть закреплена конкретная школа. В Сургуте же закрепляют не одно, а два или даже три образовательных учреждения — все для того, чтобы можно было выбрать программы обучения или более доступную территориально школу и т.п. А гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов закреплены сразу за всеми микрорайонами — чтобы любой ребенок мог туда попасть (естественно, при наличии желания и возможностей родителей).

Добавим, что с 6 июля по 5 сентября в школы будут зачисляться дети, не имеющие регистрации на территории Сургута по месту жительства.