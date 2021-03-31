К 2023 году 143 километра дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» расширят и оборудуют разделением встречных потоков

В Тюменской области составлен план по модернизации автомобильных дорог с наибольшей интенсивностью движения. К 2023 году планируется завершение расширения до четырез полос с разделением встречных потоков барьерным ограждением 143 километров автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» и к 2024 году – 93 километров автомобильной дороги «Тюмень — Омск».

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», основная цель которого уменьшение числа тяжелых ДТП с погибшими.

«С целью достижения целевых показателей регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2020 году на 127 аварийно-опасных участках автомобильных дорог Тюменской области установлены влагозащищенные боксы, для помещения в них передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД (на региональных — 100 шт; на федеральных — 27 шт) и шесть стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений на федеральных автодорогах (пять комплексов на дорого «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск и один комплекс на дороге Тюмень-Екатеринбург)», - рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Все эти меры позволили снизить в 2020 году количество ДТП на 17 процентов, а число пострадавших в них – на 13 процентов.