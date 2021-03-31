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​Тюменским семьям, воспитывающих детей с аутизмом, оказывают поддержку

«Не нужно оставаться с проблемой наедине»: на какую поддержку могут рассчитывать тюменцы, воспитывающие аутят

​Тюменским семьям, воспитывающих детей с аутизмом, оказывают поддержку
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области семьям, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), оказывают всестороннюю поддержку. С ними работает сеть организаций социального обслуживания, в которых оказывается социально-реабилитационная помощь детям и их родителям.

Сегодня на учете в медучреждениях региона состоят около 570 детей с РАС. Начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова убеждена, что их родители не должны оставаться с проблемой наедине: «Специалисты реабилитационных центров готовы оказать всестороннюю помощь, проконсультировать и сопровождать семью с целью максимально возможной социализации и включения в общество. Специалисты обучают детей навыкам независимой жизни в учебно-тренировочных квартирах, активно используют в обучении программные комплексы «3D-квартира», «3D-город».

Помощь детям с РАС оказывают реабилитационные центры, такие как «Родник», областной центр реабилитации инвалидов, социально-реабилитационные центры и комплексные центры социального обслуживания населения в муниципальных образованиях. Кроме того, большой объем информации по данной тематике, обучающие ролики от специалистов всегда можно найти на информационных ресурсах: Информационный портал для родителей, Ресурсный центр по работе с детьми, Ранняя помощь детям.

Ежегодно в организациях социального обслуживания реабилитацию проходят более 230 детей.

«Активными партнерами департамента социального развития Тюменской области являются общественные организации ТРАНБО «Открой мне мир», АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты», которые реализуют благотворительные и социально значимые проекты, в том числе поддержанные Фондом президентских грантов. Помимо этого, на базе ТРАНБО «Открой мне мир» работает региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ)», - отметили в пресс-службе департамента соцразвития региона.


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Сегодня в 22:26, просмотров: 100, комментариев: 0
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