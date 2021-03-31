Сапожник из тюменского села получил льготный микрозайм на развитие бизнеса

В Тюменской области продолжается реализация программы «Микрозаймы для самозанятых», которая создана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Первый бизнес-проект профинансирован в Абатском районе.

«Иван Серов – самозанятый сапожник, единственный на все село Абатское. Его сапожная мастерская находится в центре села, на улице Ленина. Заказов хватает – в Абатском живёт более 8000 человек, к тому же многие приезжают из близлежащих районов, чтобы починить обувь у Ивана Михайловича. Планируя расширять количество услуг для населения самозанятый решил приобрести станок для изготовления дубликатов ключей. Иван обратился в Абатское представительство Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» за финансовой поддержкой. В представительстве он подал заявку на получение микрозайма по программе «Микрозаймы для самозанятых» Фонда микрофинансирования Тюменской области. Получив финансовую поддержку, Иван Серов купил новый станок по изготовлению ключей и теперь может оказывать и эту услугу. Как самозанятый, Серов платит минимальный налог – четыре процента с каждой оплаченной услуги, и вся налоговая отчётность находится в мобильном приложении», - рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Новая форма государственной финансовой поддержки плательщиков налога на профессиональный доход действует с начала 2021 года. Бизнесмены могут получить микрозаймы до полумиллиона рублей по ставке ЦБ при наличии залога. Предприниматели, которые живут и развивают свой бизнес в районах Тюменской области, могут подать весь пакет документов на микрозайм в районных представительствах Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Узнать подробнее об условиях предоставления льготного микрозайма для самозанятых можно на сайте Фонда микрофинансирования Тюменской области www.fmf72.ru или по телефону по телефону 8 (3452) 59-50-45.