Инвестиционное агентство Тюменской области помогает предпринимателям запускать новые проекты

Инвестиционное агентство Тюменской области продолжает помогать жителям региона реализовывать самые смелые бизнес-проекты. Так, в Тобольске к концу 2021 года откроется медицинский центр неврологии и гирудотерапии. Проект «Ключ здоровья» реализовывает врач-невролог Владимир Васильев с 29-летним стажем в медицине, прошедший обучение по программе «Азбука предпринимателя».

«Азбука предпринимателя» ориентирована на людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - напомнили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Для запуска проекта Владимир Васильев воспользовался безвозмездной субсидией от центра занятости города Тобольска и Тобольского района для безработных граждан, планирующих организовать собственное дело, а также получил государственный микрозаём фонда микрофинансирования Тюменской области для ремонта помещения клиники и приобретения оборудования. Предприниматель планирует создать три рабочих места.

«Вот так работает господдержка для субъектов малого и среднего предпринимательства. Наши специалисты ведут проекты от зарождения идеи до успешной реализации проекта», – отметила руководитель представительства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в Тобольске Ольга Черкашина.