В центре «Пышма» возобновили обучение слепоглухих инвалидов

Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» организовал очередную обучающую смену для людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Подопечные обучающего центра научатся работать с брайлевским дисплеем, пользоваться голосовыми приложениями, пакетом Microsoft Office, создавать аккаунты в соцсетях и общаться с их помощью в интернете. Кроме того, здесь они изучают систему ориентирования в пространстве и получают психологическую поддержку.

«С июня 2017 года здесь работает один из четырех в России обучающих центров, созданных по инициативе Фонда поддержки слепоглухих «Соединение» (г. Москва). В рамках президентского гранта подобные центры созданы и работают также в Москве, Новосибирске и Дагестане. За все время работы центра курсовое обучение в «Пышме» прошли уже 74 человек из разных регионов России: Челябинской, Оренбургской, Ивановской, Ижевской, Тюменской областей, Пермского края и так далее», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Центр «Пышма» стал партнером фонда «Соединение», потому что здесь создана хорошая материально-техническая база и работаю высокопрофессиональные специалисты.