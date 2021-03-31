Нефтяники Ямала стали активнее в интернете. Благодаря масштабной модернизации сети сотрудники, находящиеся на нефтегазовых промыслах Газпром-Добыча Ямбург, Газпром-Добыча Уренгой стали активнее в интернете. В результате проведенных технических работ теперь около 11 000 работников отрасли смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом. Как сообщили в пресс-службе оператора, устойчивый сигнал покроет более 300 квадратных километров территорий, где ведется добыча.

«В этом году развитие LTE-покрытия на отдаленных месторождениях Ямала, где находятся тысячи сотрудников нефтегазодобывающих компаний, и в малых населенных пунктах – приоритетное направление инфраструктуры. Кроме того, мы расширяем емкость существующих транспортных каналов связи, чтобы абонентам было еще комфортнее пользоваться мобильным интернетом», - отметил директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

По статистике оператора, чаще всего интернет-трафик вахтовики расходуют на просмотр роликов в Youtube, общение в соцсетях, звонки в мессенджерах. Максимальные скорости на месторождениях Ямала достигают 50 Мбит/с, что позволяет просматривать фильмы и сериалы онлайн, без необходимости скачивания на телефон.