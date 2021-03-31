Закон об обнулении президентских сроков Владимира Путина одобрен Совфедом

Операция по обнулению президентских сроков Владимира Путина окончательно завершилась сегодня — Совет Федерации одобрил закон, который позволяет нынешнему главе государства как минимум еще два раза баллотироваться на высший пост. Об этом сообщило ТАСС.

Напомним, что вопрос обнуления год назад, в марте 2020 года подняла депутат Валентина Терешкова, после чего был проведен референдум и принят закон, который прошел чтения в нижней и теперь в верхней палатах российского парламента.

Напомним, что нынешний президентский срок Путина оканчивается в 2024 году — теперь у главы государства есть в запасе еще как минимум два срока: пятый и шестой.