На выплаты семьям с детьми в Тюменской области направлено почти девять миллиардов рублей

В 2020 году в Тюменской области объем финансирования на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми составил 8,9 миллиарда рублей. В этом году выплаты будут продолжены. Об этом заявил губернатор Александр Моор на очередном заседании областной Общественной палаты, сообщает пресс-служба главы региона.

Кроме федеральных мер поддержки, тюменцы получают региональный материнский капитал на первенца в размере 150 тысяч рублей, при рождении или усыновлении третьего и последующих детей – 100 тысяч рублей. Также с 1 января 2020 года увеличена выплата на третьего ребенка и последующих детей.

Формированию нравственных семейных ценностей, поддержке семей с детьми, укреплению связей и сохранению традиций и было посвящено заседание Общественной палаты Тюменской области.

«Семья, её ценности, доверие уважение и взаимная поддержка супругов, воспитание детей в традициях народа - это именно те составляющие, на которых должно основываться наше общество. Принял участие в работе Общественной палаты. О важности семейных ценностей говорили митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и председатель Духовного управления мусульман региона Зиннат Аюпович Садыков. Берегите друг друга, своих детей, цените каждое мгновение, проведённое со своими родными и близкими», - написал на личной странице в социальных сетях Александр Моор после мероприятия.