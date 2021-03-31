Жертва скопинского маньяка обратилась в Следственный комитет – она опасается за свою безопасность

Жертва скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова опасается, что тот снова с ней встретится. Женщина обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ей государственную защиту, передает Znak.com. Потерпевшая настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении Мохова и ограничении его высказываний в соцсетях. Женщина усматривает в этом прямую угрозу своей безопасности.

Мартынова утверждает, что Мохов вновь ищет с ней встречи: прислал ей письмо из колонии, а выйдя на свободу, пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте». «Я считаю, что это угроза. Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится. «Он чувствует свою безнаказанность, — сказала Мартынова каналу 360. – Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но надо как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. Получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать»

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 17 и 14 лет и держал их в подвале гаража более трех лет, подвергая насилию. За это в 2005 году преступник был пойман и осужден на 17 лет колонии. 3 марта 2021 года Мохов освободился из колонии, после чего дал интервью Ксении Собчак. Насильник отметил, что одна из девушек перестала рожать детей после того, как ее спасли: «От меня родила и больше не рожает. Надо мне опять заняться ею».

На скандальное интервью отреагировала депутат Государственной думы Оксана Пушкина. Она попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить высказывания Виктора Мохова. Парламентарий считает, за 17 лет заключения преступник так и не осознал свою вину и не раскаялся, к тому же, его высказывания можно считать прямой угрозой девушке. Соседи скопинского маньяка, по словам Пушкиной, теперь опасаются за безопасность своих детей.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже получил проверить высказывания Мохова в СМИ.