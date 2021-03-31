В АйтиЛабах и РобоЛабах Заводоуковска получают образование 120 школьников

В школах Тюменской области продолжает развиваться сеть обучающих ИТ-лабораторий. В 2020 году благодаря региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» в муниципальных образованиях региона открылось 40 новых ИТ-лабораторий областного Центра робототехники и АСУ (ЦриАСУ). В городе Заводоуковске и Заводоуковском городском округе действуют один АйтиЛаб и два РобоЛаба в СОШ №2, СОШ № 3 и Новозаимской СОШ. Новые классы посетила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, сообщает пресс-служба ведомства.

В ИТ-лабораториях школьников готовят к дальнейшему изучению востребованных ИТ-направлений, в частности в высших учебных заведениях. Сейчас в заводоуковских классах обучается более 120 школьников. На встрече с Марией Рудзевич преподаватели предложили начинать обучение с более раннего возраста, чтобы закладывать основы проектного мышления, учить азам логики и программирования уже с начальной школы.

«Мы видим, что масштабное расширение Центра робототехники, которое было нами проведено в 2020 году, уже дало свои результаты. Помимо естественного прироста количества обучающихся, которое в 2020 году составило больше 1000 человек, мы видим, как возможности ИТ-лабораторий раскрывают творческий потенциал учеников и преподавателей», - отметила Мария Рудзевич.