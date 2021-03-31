В Тюменской области в 1,5 раза выросло число онлайн-преступлений

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Сарычев провел заседание совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью. Главной темой онлайн-мероприятия стали результаты реализации государственной программы «Профилактика правонарушений» в 2020 году, а также эффективность профилактики интернет-преступлений и мер противодействия телефонным мошенникам, передает пресс-служба губернатора области.

В регионе на фоне общего снижения преступности растет количество преступлений, свершенных с применением телекоммуникационных технологий. В 2020 году зарегистрировано более семи тысяч таких злодеяний, что почти на 57 процентов больше, чем в 2019 году.

На заседании отметили, что рост такого рода преступлений проблема всех российских регионов. В полиции объясняют, что ситуацию усугубляет высокая доверчивость населения и постоянно меняющиеся методы кибермошенничества.

В Тюменской области борьба с киберпреступностью идет по всем фронтам. Сергей Сарычев акцентировал внимание на необходимости усилить работу с населением в части профилактики совершения правонарушений и преступлений.