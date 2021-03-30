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​В Тюмени стартовал форум по развитию сельского предпринимательства «НеГород»

На форуме «НеГород» обсудили перспективы развития сельского бизнеса

​В Тюмени стартовал форум по развитию сельского предпринимательства «НеГород»
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени стартовал форум сельского предпринимательства «НеГород». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Уже проведены форсайт-сессия для талантливой молодежи, посвященная созданию креативных индустрий в малых городах, стратсессия «Капитаны бизнеса». На последнем шесть районов Тюменской области презентовали свои идеи развития сельской территории.

«Проекты муниципальных команд посвящены теме сельского туризма, созданию мест отдыха, парков, источников притяжения внешнего потока туристов; предприятий, связанных с услугами, развлечениями, производством крафтовых и фермерских продуктов», - рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В состав комиссии вошли эксперты и члены правительства региона. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что в дальнейшем нужно провести работу по усовершенствованию муниципальных стратегий: «После проделанной работы мы сможем показать губернатору, как сами муниципалитеты видят своё развитие и где возникают межмуниципальные возможности. Затем постараемся определиться с ресурсами, доступными для бизнеса на территории, чтобы сделать проекты конкурентоспособными».


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30 марта в 16:55, просмотров: 150, комментариев: 0
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