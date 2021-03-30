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​Серебряные волонтеры Тюмени готовятся к выпускному

В Тюмени завершается сезон обучения в Школе серебряных волонтеров

​Серебряные волонтеры Тюмени готовятся к выпускному
Фото: admtyumen.ru

30 тюменцев завершают обучение в Школе серебряных волонтеров – впереди их ждет экскурсия по местам будущей деятельности и праздничный выпускной.

«31 марта будущие резиденты штаб-квартиры серебряного добровольчества посетят координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области, а также увидят, как работают социальные учреждения Тюмени, познакомятся с подопечными. Точками маршрута станут региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», областной центр реабилитации инвалидов и отделение по профилактике возрастных изменений и психологической помощи регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Обучение в Школе началось в феврале. Серебряные волонтеры прошли программу, состоящую из серии авторских психологических тренингов, разработанных специалистами регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

«Запланированная программа Школы серебряного добровольчества поддержана всероссийским грантовым конкурсом «Молоды душой» и всероссийским конкурсом практик Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Ближний круг». Проект реализуется региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации и соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия и повышения качества жизни. Узнать подробности и зарегистрироваться на экскурсию можно по телефону отдела по содействию активному долголетию (3452) 51-50-51», - напомнили в департаменте.


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30 марта в 20:12, просмотров: 144, комментариев: 0
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