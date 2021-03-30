Николай Шульгинов и Александр Моор обсудили вопросы ТЭК

Министр энергетики России Николай Шульгинов провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Главной темой обсуждения стали вопросы топливно-энергетического комплекса.

«В рамках рабочей встречи министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и губернатор Тюменской области Александр Моор затронули вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона, а также обсудили актуальные вопросы развития отраслей ТЭК в Тюменской области», - сообщили в пресс-службе правительства региона.