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​Эпидемиологи: Рост сезонной заболеваемости этой весной вряд ли достигнет осеннего пика

В России наметился тренд к снижению заражений коронавирусом

​Эпидемиологи: Рост сезонной заболеваемости этой весной вряд ли достигнет осеннего пика
Фото: pixabay.com

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и прочими «сезонными болезнями» этой весной в России вряд ли достигнет показателей осеннего пика: слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной передает РИА Новости. Ученый не исключила также суточные колебания заболеваемости коронавирусом. «Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — рассказала Пшеничная.

Также эпидемиолог пояснила, с чем связаны сезонные скачки заболеваемости. Дело в том, что многие вирусы размножаются более активно при прохладной влажной погоде с резкими перепадами. Именно это характерно для осени и весны, и теоретически подобного поведения можно ожидать и от коронавируса.

При этом Пшеничная отмечает, что в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заражаемости. Это стало возможным благодаря соблюдению профилактических мер и вакцинации, благодаря которой день ото дня увеличивается уровень иммунной прослойки населения. Также, по ее словам, не стоит сбрасывать со счетов переболевших жителей страны, которые приобрели защиту естественным путем.

Однако Пшеничная подчеркнула, что расслабляться еще рано — соблюдать меры профилактики распространения коронавируса все еще нужно. «Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной», — поделилась специалист. В этом случае, по словам эпидемиолога, нас ждет благоприятный сценарий, в котором ближе к лету мы достигнем минимума по заболеваемости, как в прошлом году, а возможно и еще ниже.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 269, комментариев: 0
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