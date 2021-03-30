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​Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Музыкант Александр Зарецкий скончался из-за осложнений, спровоцированных коронавирусом

​Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий
Фото: filosofiaotdyha.ru

Российский музыкант, лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер накануне в Москве — причиной стали осложнения после перенесенного им коронавируса. Об этом сообщает InterMedia. Ранее агентство передавало, что артист впал в кому после постковидного инфаркта.

Зарецкий более 25 лет возглавлял группу «Старый приятель», он известен по хитам «Не плачь», «Московская любовь», «Новый день календаря». В недавнем будущем планировал выпуск нового альбома и празднование 25-летия коллектива.

Александру было 53 года, у него остались жена и девятилетний сын.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 583, комментариев: 0
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