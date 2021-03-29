Врачи Тюменской области проводят консультации по телефону и через мобильное приложение

В Тюменской области за три месяца проведено более 151 тысячи телеконсультаций пациентов. Без очного визита выписано 7 095 листов временной нетрудоспособности, 68 778 электронных рецептов на удаленном консультировании, в том числе 13 107 рецептов - льготным пациентам с коронавирусной инфекцией.

«В Тюменской области на базе медицинских организаций с 24 ноября 2020 года функционируют центры дистанционного сопровождения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Консультативная медицинская помощь оказывается взрослым пациентам с легкой и бессимптомной формами COVID-19, больным с пневмонией, а также контактным лицам и пациентам из групп повышенного риска. Дистанционное сопровождение на дому осуществляется в том случае, если показаний к очному приёму нет», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

На помощь медицинским работникам приходит также роботизированный обзвон и мобильное приложение «Телемед-72». «В промышленную эксплуатацию приложение запустили в декабре 2020 года. С его помощью можно вызвать медицинского работника на дом, записаться на приём, получить онлайн-консультацию врача. В приложении доступна электронная очередь, просмотр документов и медицинской карты», - напомнили в департаменте.