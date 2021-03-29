В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Авторы инициативы считают, что это упростит возврат потерявшихся животных владельцам и сократит количество умышленно брошенных питомцев.

Однако, по мнению одного из авторов закона «Об ответственном обращении с животными» главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, эта инициатива «нежизнеспособна». По его словам, к осени свой законопроект о всеобщей регистрации домашних животных в Госдуму должен внести Минсельхоз. «Минсельхоз мы к этому в принципе уже склонили. Я буквально две недели назад с ними встречался, и они мне сказали, что законопроект, вводящий регистрацию животных, уже прошел правительство, и осенью они готовятся его вносить в Госдуму», - сказал депутат «Интерфаксу».