Кремль рассчитывает на отмену большей части ковидных ограничений в РФ к концу августа

Большую часть введенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции в России, возможно, отменят к концу августа — президент Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением, о котором пишет «Интерфакс». Причиной для этого решения может стать коллективный иммунитет, который к этому времени может сформироваться у населения.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет, — говорит глава государства. — Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения. Если пойдет такими же темпами как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя».

Судя по всему, в своих расчетах Владимир Путин ориентируется на данные вице-премьера Татьяны Голиковой. В начале марта она заявляла, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить до 60 процентов населения — работа идет, и к августу власти рассчитывают достичь этого показателя. Голикова даже выразила осторожный оптимизм по поводу сдвига сроков: «Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации».