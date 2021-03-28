Ученый судится с ведущим «Поле чудес» из-за нечестной игры

Преподаватель Пермского университета Государственного университета Леонид Торопов подал в суд на ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича. Об этом сообщает «Рамблер».

Он принимал участие в шоу в 2011 году. Тогда его соперница допустила ошибку, но ведущий дал ей сделать лишний ход, после чего женщина разгадала слово. Спустя некоторое время Торопову подсказали,что правила игры были нарушены. После этого доцент кафедры аналитической химии подал в суд на тезку и требует от Якубовича 50 тысяч рублей за моральный ущерб и 30 тысяч, чтоб возместить траты на билеты и проживание.

Торопов также отметил, что подарок его внуку – игрушечная машинка, которую презентовал телеведущий – оказалась сломанной.