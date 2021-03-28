16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7023   EUR  88,8821  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Якубович сыграл не по правилам

Ученый судится с ведущим «Поле чудес» из-за нечестной игры

​Якубович сыграл не по правилам
Фото: diary.ru

Преподаватель Пермского университета Государственного университета Леонид Торопов подал в суд на ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича. Об этом сообщает «Рамблер».

Он принимал участие в шоу в 2011 году. Тогда его соперница допустила ошибку, но ведущий дал ей сделать лишний ход, после чего женщина разгадала слово. Спустя некоторое время Торопову подсказали,что правила игры были нарушены. После этого доцент кафедры аналитической химии подал в суд на тезку и требует от Якубовича 50 тысяч рублей за моральный ущерб и 30 тысяч, чтоб возместить траты на билеты и проживание.

Торопов также отметил, что подарок его внуку – игрушечная машинка, которую презентовал телеведущий – оказалась сломанной.


нравится (23) не нравится (0)
28 марта в 18:44, просмотров: 2159, комментариев: 2
Комментарии:
Citizen
не нравится
28 марта в 21:30
Весна.... Обострения начались.
вера
не нравится
29 марта в 15:41
весна.... весна
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Структура администрации, сформированная Шуваловым и Жердевым, прекращает свое существование 1643
  2. ​Почему Варламов не любит Сургут? 1324
  3. Екатерина Стриженова упала во время прямого эфира «Время покажет» и попала в больницу 1180
  4. Врачи Сургута спасли двухлетнего ребенка от редкой формы порока сердца 1004
  5. ​Монополия, туризм и молодежь 966
  6. ​Нижневартовск получил деньги из федерального бюджета на новую дорогу 954
  7. ​Как продать квартиру в два раза быстрее и не ждать полгода 940
  8. ​Депутаты Южного Урала предлагают обязать россиян регистрировать собак и кошек 739
  9. ​Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий 687
  10. ​Почти миллион: средний размер автокредита в ХМАО вырос на 11 процентов 685
  1. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 6658
  2. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 5011
  3. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 4240
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 4223
  5. Нижневартовского чиновника подозревают в получении взятки 3804
  6. ​Руководителя подразделения МВД Югры уличили в коррупции 3788
  7. ​Не хотела на улицу. Хозяин нижневартовской медведицы рассказал, почему она сбежала 3579
  8. «Не Норильск»: эксперты пока не видят серьезного ущерба от аварии на Оби 3461
  9. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 3433
  10. В Югре обсудили гендерное неравенство в такой сложной и консервативной отрасли, как нефтянка 3425
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18999
  2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 10876
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10163
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9798
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9792
  6. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 9215
  7. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 8905
  8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8010
  9. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7932
  10. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7630

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика