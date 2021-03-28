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​Депутат Госдумы от «Единой России» устроил дебош на борту самолета и требовал выпивку

Авиакомпания «Аэрофлот» пожаловалась на поведение парламентария руководству Госдумы

​Депутат Госдумы от «Единой России» устроил дебош на борту самолета и требовал выпивку
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Гетта и еще один пассажир бизнес-класса (его имя не сообщается) устроили пьяный дебош на борту самолета, требуя «новых порций алкоголя». Об этом пишет информационный портал «Лайф», в распоряжении которого имеется официальная жалоба «Аэрофлота». Ее авиакомпания направила руководству государственного парламента.

По информации перевозчика, инцидент произошел на рейсе Москва-Казань. «Во время перелета Гетта и его попутчик перемещались по салону, мешали пассажирам и без конца дергали бортпроводников, а когда им перекрыли доступ к алкоголю, начались угрозы. Депутат заверил, что экипаж ждут неприятности и увольнение», – говорится в сообщении. По прилету в столицу татарской республики буйных пассажиров передали полиции.

Глава фракции единоросов уже отреагировал на обращение «Аэрофлота». «В Думе это письмо видели. Я пока не могу комментировать, так как не разговаривал с Геттой, так как он находится в регионе. Как прибудет, мы с ним побеседуем и дальше выясним с «Аэрофлотом», — рассказал «Лайфу» руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.


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28 марта в 18:08, просмотров: 1941, комментариев: 0
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