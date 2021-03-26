Экс-музыкант группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб накануне

Культуролог, журналист и музыкант Александр Липницкий погиб накануне — об этом сообщил журналист Максим Семеляк.

По словам родственников, 25 марта Линицкий утонул, попытавшись на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина в Подмосковье. Ему было 68 лет.

Наибольшую известность Липницкий приобрел как бас-гитарист группы «Звуки Му», однако он также он работал как журналист и культуролог — снимал документальные фильмы о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове и других героях русского рока.