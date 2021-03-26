Адвокат Навального рассказала, что он в «крайне неблагополучном» состоянии

Алексей Навальный находится в крайне неблагополучном состоянии — об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова. Такой вывод она сделала после того, как навестила Навального в покровской колонии, передает «Дождь».

По ее словам, общественный деятель испытывает сильные боли в спине и в правой ноге. «Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — говорит Михайлова.

Она также уточнила, что Навальному делали МРТ, однако его результат не сообщили. Не так давно у заключенного ухудшилось здоровье. Руководитель штабов Навального Леонид Волков, рассказал, что при всех своих жалобах он получил две таблетки ибупрофена.

ФСИН, в свою очередь, охарактеризовало здоровье Навального как «удовлетворительное». В Кремле заявили, что за состоянием здоровья Навального не следят, хотя накануне к президенту России Владимиру Путину вновь обратилась жена политика Юлия Навальная. «Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно», — написала она в своем инстаграме.

В августе минувшего года оппозиционер впал в кому из-за предположительного отравления. Лечение и реабилитацию он проходил в Германии, в январе этого года вернулся в Россию – на паспортном контроле в аэропорту его задержали, впоследствии условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Поводом стало то, что во время лечения и реабилитации Навальный не приходил отмечаться в УФСИН по месту жительства.

Сейчас политик находится в колонии в городе Покров Владимирской области.