16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1741   EUR  89,9768  

Новости

Больше новостей
Назначение Михаила Гуменюка замглавы Сургута — это…
Комментировать
0
Боитесь ли вы заразиться COVID-19?
Комментировать
0
Интересуетесь ли вы туристическими поездками внутри страны?
Комментировать
0
Как вы оцениваете первые кадровые решения Андрея Филатова на посту главы Сургута?
Комментировать
0
Следите ли вы за криминальными новостями Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​Навальный в неблагополучном состоянии, — адвокат

Адвокат Навального рассказала, что он в «крайне неблагополучном» состоянии

​Навальный в неблагополучном состоянии, — адвокат
Кадр: «Дождь»

Алексей Навальный находится в крайне неблагополучном состоянии — об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова. Такой вывод она сделала после того, как навестила Навального в покровской колонии, передает «Дождь».

По ее словам, общественный деятель испытывает сильные боли в спине и в правой ноге. «Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — говорит Михайлова.

Она также уточнила, что Навальному делали МРТ, однако его результат не сообщили. Не так давно у заключенного ухудшилось здоровье. Руководитель штабов Навального Леонид Волков, рассказал, что при всех своих жалобах он получил две таблетки ибупрофена.

ФСИН, в свою очередь, охарактеризовало здоровье Навального как «удовлетворительное». В Кремле заявили, что за состоянием здоровья Навального не следят, хотя накануне к президенту России Владимиру Путину вновь обратилась жена политика Юлия Навальная. «Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно»,написала она в своем инстаграме.

В августе минувшего года оппозиционер впал в кому из-за предположительного отравления. Лечение и реабилитацию он проходил в Германии, в январе этого года вернулся в Россию – на паспортном контроле в аэропорту его задержали, впоследствии условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный. Поводом стало то, что во время лечения и реабилитации Навальный не приходил отмечаться в УФСИН по месту жительства.

Сейчас политик находится в колонии в городе Покров Владимирской области.


нравится (0) не нравится (10)
Сегодня в 10:20, просмотров: 248, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 1957
  2. ​Вартовчанин вывез на встречку буксируемый ВАЗ — без пострадавших не обошлось 1349
  3. ​Эксперты: поздняя весна может вызвать сложную паводковую ситуацию в Сургуте 1119
  4. ​Расследование аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза»: как все было на самом деле 1042
  5. ​Сургутские педагоги расскажут о работе с детьми с аутизмом на всероссийском фестивале 1025
  6. ​Югорчане, нажав несколько кнопок, могут привлечь миллионы рублей из федерального бюджета на благоустройство своих городов 978
  7. В Югре обсудили гендерное неравенство в такой сложной и консервативной отрасли, как нефтянка 946
  8. ​Ущерб среде после аварии на объекте «Сибура» будет определен в конце апреля 942
  9. ​МегаФон создал платформу киберразведки 894
  10. ​Тюменские аграрии готовятся к посевной 834
  1. ​Если реконструкция проспекта Ленина начинается с установки таких вот рекламных кошмариков, то это надо срочно останавливать 4028
  2. ​Зажало между ковшом и кабиной: в Сургуте погиб машинист трактора 3859
  3. ​Служба доставки в Нижневартовске не сможет работать целый месяц из-за клиента-ябеды 3844
  4. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 3728
  5. ​В Нижневартовске задержали девушку с крупной партией аналогов ЛСД 3672
  6. Сургутяне возможно смогут летать в Турцию и обратно прямыми рейсами 3393
  7. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 3211
  8. ​На Энгельса, 8 приехал новый зам 2709
  9. «Радуемся каждому новому навыку, движению и прибавке в весе пациентов – это всегда для нас событие» 2666
  10. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 2443
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18745
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10042
  3. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9713
  4. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9553
  5. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 9547
  6. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8777
  7. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8487
  8. ​Югорчанин нажился на имуществе работодателя 8348
  9. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7854
  10. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7732

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика