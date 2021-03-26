От соцсетей не будут требовать ввода регистрации по паспорту

Роскомнадзор пояснил предложенные поправки в закон «О персональных данных»: ведомство не станет требовать от соцсетей и мессенджеров обязательного ввода регистрации по паспорту. Об этом стало известно накануне РИА Новости.

Напомним, что документ с поправками был обнародован 23 марта — в нем автор, депутат Антон Горелкин, пишет, что с 1 июля этого года соцсети должны начать сбор согласий — предоставить пользователям возможность выбрать, какие его персональные данные можно собирать и использовать, для того, чтобы в дальнейшем ввести систему регистрации по паспортным данным. В бумаге также прописаны и штрафы для сервисов, которые пренебрегут такими требованиями: они доходят до ста тысяч рублей.

Спустя несколько дней, однако Роскомнадзор заявил, что предложенные меры избыточные — и уточнили, что вели речь только о регистрации уже новых пользователей, никак не затрагивая права тех, кто уже находится в соцсетях. Будет ли отозван документ с поправками в закон, не сообщается.