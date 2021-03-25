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Тюменские семьи приглашают к участию в интеллектуальном фестивале

В Тюменской области проходит фестиваль «Мама, папа, я – интеллектуальная семья!»

Тюменские семьи приглашают к участию в интеллектуальном фестивале

В Тюменской области с 22 марта по 2 апреля походит региональная акция «Мама, папа, я – интеллектуальная семья!».

Завершится акция на региональной площадке 2 апреля. В Тюменском областном государственном институте развития регионального образования за парты сядут родители с детьми и вместе попробуют свои силы в написании Всероссийских проверочных работ, Основного государственного экзамена, Единого государственного экзамена.

«Родители пройдут тем же маршрутом, который предстоит их детям и на собственном опыте увидят: как проходит регистрация на экзамены и контрольные работы, организуется рассадка участников в аудиториях; как выглядят рабочие места участников оценочных процедур; как организован контроль за объективностью проведения работ; какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах; как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», - рассказали в пресс-службе областного департамента образования и науки.

Отметим, что регион традиционно присоединяется к Всероссийской акции, организованной Рособрнадзором, «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Для участия в акции необходимо заполнить специальную форму до 15:00 1 апреля и направить заявку по e-mail: cmko@t5.ru. В форме следует обязательно указать: фамилию, имя, отчество и формат участия в оценочной процедуре: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР (указать).


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Сегодня в 15:27, просмотров: 74, комментариев: 0
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