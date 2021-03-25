Картофель, кукуруза, зерновые: в Тюменской области готовят семена к посевной

Аграрии Тюменской области готовятся к посевной 2021 года. Уже сейчас в полном объёме засыпаны семена яровых зерновых и зернобобовых культур. Половина из них уже прошли проверку на качество.

«Потребность в семенах картофеля составляет 22 тыс. тонн, семена засыпаны в полном объеме. Потребность в семенах кукурузы — 435 тонны. На сегодня приобретено 258 тонн, или 59 процентов от потребности. Потребность в семенах рапса — 133 тонны, приобретено 38 тонн, или 31 процент от потребности. Потребность семян овощных культур — 1,646 тонны, семена используется иностранной селекции. Обеспеченность в семенах овощных культур составляет порядка 80 процентов от потребности. Также приобретаются семена многолетних трав, льна», - рассказали в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.

Отмечается также, что тюменские аграрии готовы поставить за пределы области семена зерновых и зернобобовых культур в объеме около 20 тыс. тонн, картофеля 10 тыс. тонн.